أعلن المفوض العام لـ«اللجنة الوطنية لإدارة غزة» علي شعث، فجر اليوم (الأحد)، الانطلاق الرسمي لأعمال اللجنة، عقب توقيعه أول قراراتها التنفيذية، واضعاً الإطار العملي للمرحلة القادمة في القطاع.

وقال شعث، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إن توقيع بيان تأسيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) يمثل أول إجراء رسمي له، ويؤكد الولاية الإدارية للجنة ومبادئها التشغيلية، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن عمل اللجنة يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، وإلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة، المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى قاعدة راسخة لازدهار فلسطيني مستدام.

وأضاف أن اللجنة تعمل تحت إشراف مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، وبدعم من الممثل السامي لغزة، مؤكداً أن مهمتها لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تمتد إلى إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على المستويين الإنساني والمؤسسي.

وشدد شعث على التزام اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل جوهر كرامة الإنسان، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب العمل على تأسيس مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة.

كما أكد أن «اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد» ستعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بهدف بناء اقتصاد منتج يوفر فرصاً متكافئة، ويحد من معدلات البطالة، بدلاً من تكريس الاعتماد على المساعدات.

واختتم شعث بالتأكيد على أن اللجنة تتبنى خيار السلام كمسار إستراتيجي، تسعى من خلاله إلى تأمين الطريق نحو الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.