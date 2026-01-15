أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، اليوم (الخمس)، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الفار عيدروس الزبيدي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللجنة سيرأسها المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.



وأشارت إلى أن القرار يخول اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.



ونص القرار على العمل من تاريخه، ووجه الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.



ولفت القرار إلى أن اللجنة، ستحقق في الوقائع المنسوبة للفار عيدروس الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على السلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.