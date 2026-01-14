أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون مسؤولين عرب ودوليين على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في العاصمة باريس في الخامس من شهر مارس القادم، ويفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واتفق المجتمعون خلال لقاء في قصر بعبدا ، اليوم(الأربعاء)، على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة دولية ممكنة في المؤتمر، الذي يهدف إلى توفير تمويل دولي وتجهيزات ومعدات متقدمة للجيش اللبناني، وبرامج تدريبية تسهم في تعزيز جاهزيته وقدرته على أداء مهامه بكفاءة عالية.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود مستمرة لتعزيز الدور الوطني للجيش اللبناني وحفظ الاستقرار الداخلي في لبنان، ويعكس التقدير الدولي لأهمية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية الراهنة.

وشارك في الاجتماعمستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز آل ثاني.