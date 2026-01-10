الإرياني: نجاح نقل جميع العالقين من سقطرى بتسهيلات سعودية

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، نجاح نقل جميعالعالقين من سقطرى إلى جدة بتسهيلات سعودية . وكشف أنه بداية من شهر فبراير القادم ستنطلق رحلات دولية مباشرة ومنتظمة بين سقطرى - جدة- سقطرى على متن الخطوط الجوية اليمنية، في رسالة طمأنة تؤكد عودة الاستقرار وتعزز الثقة بسقطرى وجهةً سياحيةً عالميةً آمنةً.

وأعلن في تغريدات عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، فتح خط دولي جديد من مطار المخا إلى مطار جده والعودة.



وأكد عودة الرحلات الداخلية من يوم غدٍ الأحد، وأن أول رحلة ستنطلق من مطار الغيضة بمحافظة المهرة إلى سقطرى، في خطوة تعكس انتظام الحركة الجوية وربط الأرخبيل داخلياً وخارجياً، وعودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي واستمرار الحياة بوتيرتها المعتادة.



وقال الإرياني: استكملت عملية وصول جميع السياح العالقين إلى مطار جدة الدولي، عقب مغادرة آخر رحلة إجلاء للخطوط الجوية اليمنية من مطار سقطرى وعلى متنها 109 ركاب، وبذلك يكون قد تم نقل كافة السياح الأجانب.

وعبر وزير الإعلام عن الشكر والتقدير للأشقاء في السعودية على ما قدموه من تسهيلات وتعاون صادق أسهم بشكل مباشر في إنجاح هذه العملية الإنسانية.