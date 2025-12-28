تتجه الأنظار اليوم(الأحد)، إلى «مار-أ-لاجو» في فلوريدا، إذ يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عند الساعة 1 ظهراً بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعتين من الموعد المقرر أصلاً، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



الخطوط الحمراء



وقبل ساعات من اللقاء، وضع زيلينسكي «الخطوط الحمراء»، مؤكدا أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.



وقال في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالطبع، توجد اليوم خطوط حمراء لأوكرانيا والشعب الأوكراني»، منها التنازل عن أراضٍ شرق البلاد لا تخضع حالياً للسيطرة الروسية.



وأضاف أنه يعتزم مناقشة إطار عمل من 20 نقطة مع ترمب لخطة سلام محتملة قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الضمانات الأمنية ستكون أساسية لأي وقف لإطلاق النار لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية المتجددة.



أنظمة دفاع جوي



وأفاد بأنه سيضغط على واشنطن للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية، لافتا إلى حاجة أوكرانيا لمزيد من الصواريخ لمواجهة الهجمات المستمرة بالمسيرات والصواريخ.



وأوضح زيلينسكي أن مفاوضات موازية تجرى مع الشركاء الأوروبيين بشأن ضمانات الأمن، ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي لبلاده على شكل قروض بمليارات اليوروهات، لكنه أشار إلى وجود فجوات تمويلية لا تزال قائمة، خصوصا لإنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة.



وأعلن الرئيس الأوكراني أنه يعتزم مناقشة الاستثمار في إعادة الإعمار ما بعد الحرب في أوكرانيا مع ترمب، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيتطلب إنشاء صناديق مخصصة وتمويلاً كاملاً يصل إلى 800 مليار دولار.



منطقة منزوعة السلاح



واقترحت كييف في «إطار العمل» الذي طرحته خلال مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي على مدى الأسابيع الماضية عدة نقاط، من بينها أن تكون المنطقة التي تطالب روسيا بضمها في الشرق الأوكراني ألا وهي منطقة دونباس، منزوعة السلاح، خصوصا أن أي تنازل عنها يخضع لشروط دستورية وقانونية صارمة في أوكرانيا.



وألمح زيلينسكي مراراً إلى هذه المسألة مؤكداً أنه لا يمكن التنازل عن أراض إلا باستفتاء شعبي لأنه يتعارض مع الدستور.



ويؤكد زيلينسكي على أن يتم التركيز على الضمانات الأمنية الأمريكية التي ستقدم إلى بلاده في أية خطة سلام مرتقبة مع موسكو.



موسكو تتمسك بشروطها



وبدا ترمب أمس (السبت) أكثر تشدداً، إذ قال في تصريحات لصحيفة «بوليتيكو» حين سئل عن مسألة الخطة التي طرحها الجانب الأوكراني والتي سيحملها زيلينسكي إلى فلوريدا، إن الرئيس الأوكراني «لا يملك شيئاً ما لم يوافق هو عليه»، في إشارة إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون بجعبة واشنطن، التي أعربت في السابق عن ميلها لتخلي أوكرانيا عن دونباس.



ولاتزال موسكو تتمسك بشروطها، ومن ضمنها السيطرة على دونباس، وتخلي كييف عن حلم الانضمام إلى الناتو، مهددة بالاستمرار في التصعيد العسكري، إذ ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (السبت) باللباس العسكري، مؤكداً أن بلاده ستحقق أهدافها في أوكرانيا بالقوة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.