كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز سراً إلى مساعديه بالاستعداد لاحتمال حل الكنيست قريباً والتوجه لانتخابات مبكرة في يونيو القادم.



قانونا الميزانية والتجنيد



يذكر أنه رسمياً من المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر القادم، ولكن إقرار قانون الميزانية العامة نهاية مارس ومن قبله قانون التجنيد سيحددان ما إذا كانت الانتخابات ستجرى فعلاً.



وحسب المصادر، فإنه ما لم يتم إقرار الميزانية في نهاية مارس فسيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات في غضون 3 أشهر ما يجعل شهر يونيو الأكثر ترجيحاً كموعد للانتخابات المبكرة.



ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن نتنياهو أوعز سراً بالاستعداد لانتخابات يونيو، قبل موعدها بأشهر، وسط جمود بشأن مشروع قانون الحريديم والميزانية، رغم إصراره العلني على أن الحكومة ستكمل ولايتها كاملة حتى نهاية أكتوبر.



احتمال حل الكنيست



وكشفت أن نتنياهو طلب من مستشاريه المقربين الاستعداد لاحتمال حل الكنيست في المستقبل القريب، ما يزيد من احتمالية إجراء انتخابات الكنيست السادس والعشرين قبل موعدها بنحو 4 أشهر.



وقالت: من المقرر حاليًا إجراء الانتخابات الوطنية القادمة في 27 أكتوبر 2026، ومع ذلك، فإن نتنياهو أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لسيناريو تقديم موعد الانتخابات، وربما إلى يونيو، كما طلب نتنياهو تشكيل فريق لقيادة الحملة الانتخابية لحزب الليكود. وبموجب هذا الجدول الزمني، ستُجرى الانتخابات التمهيدية للحزب لتحديد قائمة مرشحي الليكود في غضون أشهر.



وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يواصل، علناً، الإصرار على أن حكومته السابعة والثلاثين ستكمل ولايتها، وأعلن وزراء كبار تحدثوا معه في الأيام الأخيرة أنه وجّه رسالة ثابتة مفادها: سيُقرّ الائتلاف ميزانية الدولة القادمة، وستُجرى الانتخابات في موعدها المحدد».



وفي محادثات خاصة، نقلت الصحيفة، أن نتنياهو أعرب عن ثقته في إقرار التشريع المثير للجدل الذي يُعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن مصادر سياسية ذكرت أنه يُدرك أن الوضع قد يتدهور بسرعة. ولذلك، وجّه دائرته المقربة بالاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست مبكراً إذا فشل الائتلاف في إقرار مشروع قانون التجنيد أو ميزانية الدولة.



ضغوط داخل الائتلاف



وقال مسؤول حكومي إن نتنياهو يصرح للجميع أن الانتخابات ستُجرى في موعدها لأنه لا يريد أن يتآكل الانضباط أو أن يشعر أحد بأن الحكومة على وشك الانهيار، مضيفاً أنه يريد إكمال ولايته كاملةً ولا يريد أن يُضيّع يوماً واحداً في السلطة، لكن في الواقع، حزب الليكود يُحضّر بالفعل لاحتمال إجبار الكنيست على الحلّ قريباً.



وكشفت الصحيفة أن نتنياهو يدرس خيارات تشكيل فريق حملة انتخابية يعتمد بشكل كبير على مستشاريه الحاليين، مع توقع انضمام دوائر استشارية إضافية.



ونقلت عن مسؤولين في إشارة إلى قانون التجنيد وقانون الميزانية، أن التطورات خلقت ضغوطاً متزايدة داخل الائتلاف. وبينما لا يرغب أي من شركاء الائتلاف في إجراء انتخابات مبكرة، فقد حذروا من أن حل الكنيست قد يصبح أمراً لا مفر منه إذا استمر هذا المأزق.