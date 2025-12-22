أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم (الإثنين) إحباط عملية تهريب شحنة من المخدرات كانت متجهة من لبنان إلى العراق عبر الأراضي السورية.



وقالت الوزارة في بيان على حسابها في «إكس»: نفذت إدارة مكافحة المخدرات عمليةً أمنيةً نوعيةً، استناداً إلى معلومات دقيقة وردت من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق وأسفرت عن إحباط تهريب المواد المخدرة التي كانت متجهة من لبنان إلى العراق عبر الأراضي السورية وتفكيك الشبكة المسؤولة عن عملية التهريب.



أوضحت الوزارة أنه خلال العملية تم القبض على 4 أشخاص وهم: «ي.هـ»، و«ع.د»، و«ن.د»، و«م.د»، كما جرى ضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون، مبينة أنه تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وذكرت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى التعاون الإقليمي المتين والجهود المتواصلة لمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة، مبينة أن التنسيق المشترك بين الدول والإجراءات القانونية الرادعة يشكلان ضمانة حقيقية لحماية الأمن المجتمعي وتعزيز استقرار البلاد.