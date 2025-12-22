فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بردٍّ قاسٍ على أي عمل عدائي إيراني بعد تداول أبناء عن مناورات صاروخية شهدتها مدن طهران وأصفهان ومشهد وخرم آباد ومهاباد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البرنامج الصاروخي لبلاده تم تطويره للدفاع وليس محط تفاوض.



قدرات إيران الدفاعية



وأكد بقائي خلال مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين)، أن القدرات الدفاعية الإيرانية المصممة لردع المعتدين عن أي فكرة للهجوم، لا يمكن التحدث بشأنها، معرباً عن إدانة بلاده للإجراءات الأمريكية بحق السفن التجارية الفنزويلية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لهذا الخرق تبعات على السلام والأمن الدوليين، وإيران سترد بأي طريقة تراها تجاه أي اعتداء أو تجاوز على مصالحها الوطنية».



وعرضت قناة «نور نيوز» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عبر تطبيق «تليغرام»، مقاطع فيديو لما بدا ⁠أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مكانها، فيما نقلت وكالة «مهر نيوز» الإيرانية للأنباء عن مصادر مطلعة نفيها اختبار الصواريخ. ‌وقالت الوكالة إن الصور المتداولة كانت لطائرات ⁠على ارتفاعات عالية.



تهديدات نتنياهو



بالمقابل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تعليق على المناورات الإيرانية: «نعلم أن إيران تجري مناورات عسكرية ونراقب الأمر»، مضيفاً: «أي عمل عدائي من إيران سيكون الرد عليه قاسياً للغاية».



وأشار نتنياهو إلى أن «التوقعات الأساسية تجاه إيران لم تتغير»، مشدداً بالقول: «أنشطة إيران النووية ستخضع للنقاش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب».