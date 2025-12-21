كشف مسؤولون إسرائيليون أن القرارات الحاسمة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرهونة بالاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فلوريدا نهاية الشهر الجاري.



الموقف من القضايا الشائكة



وأفاد المسؤولون لصحيفة «هآرتس»، أن التوجه الإسرائيلي للمرحلة القادمة يعتمد بشكل أساسي على موقف إدارة ترمب من قضايا شائكة، أبرزها كيفية الربط بين انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس، وضمان تدمير ما تبقى من شبكة الأنفاق. وتوقعت أن يعرض ترمب خلال الاجتماع نهج إدارته في دفع الخطة وآلية اتخاذ القرار.



من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اجتماعاً رباعياً عقد في ميامي، أمس السبت، ضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. وقال في بيان إن الأطراف ناقشت «تدابير التكامل الإقليمي» ودعمت إنشاء «مجلس السلام» كإدارة انتقالية لإدارة شؤون القطاع.



وأضاف ويتكوف أن المرحلة الأولى من الاتفاق بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والانسحاب الجزئي للقوات وتقليص حدة القتال.



خطة أمريكية طموحة



وكشفت تقارير مسودة خطة أمريكية طموحة لإعادة إعمار غزة أعدها المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف تحت اسم «مشروع الشروق».



وتقدر تكلفة الخطة بنحو 112 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير من التمويل في السنوات الأولى للحاجات الإنسانية.



وبحسب المسودة، تنفذ إعادة الإعمار على 4 مراحل تبدأ في رفح وخان يونس، وتشمل بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية ومئات المباني العامة، على أن تصبح رفح مقر الإدارة المستقبلية. وتمتد الخطة لأكثر من 20 عاماً، مع توقعات بتطوير ساحل غزة وفتحه أمام الاستثمار الخاص.



وقالت مصادر إن تنفيذ الخطة مشروط بتحسن الأوضاع الأمنية ونزع سلاح حماس وتدمير شبكة الأنفاق.



ورغم التفاؤل الاقتصادي، لا تزال الضمانات الأمنية تشكل العقبة الرئيسية. وفي تصريحات تعكس موقف واشنطن، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: «لن يقتنع أحد باستثمار الأموال إذا اعتقدوا أن حرباً أخرى ستندلع في غضون عامين أو ثلاثة».