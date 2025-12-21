في خطوة من شأنها مفاقمة التوترات في الأراضي الفلسطينية، صادقت سلطة الاحتلال ممثلة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت قناة 14 الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن الخطة تشمل توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة.



ويجىء الإعلان عن المستوطنات الجديدة وسط انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تُعدّ مخالفة للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، أن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.



ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.



وتحدثت صحيفة «هآرتس»عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس القادمة.



ووفق تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، وكشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.