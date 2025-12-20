فوجئت الساحة السياسية في باكستان اليوم (السبت) بتطور قضائي لافت، بعدما أصدرت محكمة حكماً بالسجن المشدد بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا التي تلاحقه منذ إقالته من السلطة.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن المحكمة قضت بسجن عمران خان وزوجته بشرى بيبي 17 عاماً لكل منهما، على خلفية قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتشمل الأحكام الصادرة السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، إضافة إلى 7 سنوات بموجب قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب فرض غرامات مالية بلغت 16.4 مليون روبية على كل منهما.

وقال محامي عائلة خان رانا مدثر عمر إن المحكمة أصدرت الحكم دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع، مؤكداً أن القرار شمل عقوبات بالسجن والغرامات بحق الطرفين.

وتأتي هذه الإدانة في ظل استمرار احتجاز عمران خان منذ أغسطس 2023، حيث يواجه عشرات القضايا منذ إقالته من منصبه في أبريل 2022، تتنوع بين تهم فساد وإفشاء أسرار الدولة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات، بينما يصف حزبه تلك القضايا بأنها ذات دوافع سياسية.

وتُعد هذه القضية منفصلة عن ملف سابق يتعلق بهدايا الدولة، الذي ارتبط باعتقال خان في أغسطس الماضي. وعلى الرغم من وقف تنفيذ حكم سابق بسجنه 14 عاماً في أبريل الماضي، فإن الإدانة لا تزال قائمة.

ويواجه خان، البالغ من العمر 71 عاماً، أكثر من 200 قضية منظورة أمام المحاكم الباكستانية، كما سبق أن صدر حكم آخر بسجنه وزوجته 7 سنوات بتهمة مخالفة الشريعة، على خلفية زواجهما بعد فترة قصيرة من طلاق بشرى بيبي.