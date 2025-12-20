أعلن القضاء الباكستاني، اليوم (السبت)، ‍ صدور أحكام بالسجن ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي لمدة 17 سنة لكل منهما في قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.



مواجهة عشرات القضايا



وتضاف الإدانة ⁠الأحدث إلى سلسلة من المشكلات القانونية التي يواجهها خان، المسجون منذ شهر أغسطس عام 2023، ويواجه عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022ـ تتراوح بين تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة.



وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، إن المحكمة أصدرت الحكم دون الاستماع ⁠إلى الدفاع، وحكمت على ‌عمران خان وبشرى بيبي بالسجن ⁠17 عاماً مع غرامات باهظة.



وحسب بيان المحكمة فقد حكم على خان وزوجته بالسجن 10 سنوات ⁠مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، و7 سنوات أخرى ‌بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.



انتهاك قوانين الهدايا



وتتعلق القضية بهدايا فاخرة وصلت إلى ‍خان خلال زيارات رسمية، وقال ممثلو الادعاء إن خان وزوجته اشترياها بسعر مخفض للغاية، في انتهاك لقوانين الهدايا الباكستانية. وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال ‌خان في أغسطس 2023.



يذكر أن عمران أن خان انفصل عن زوجته بشرى بيبي في عام 2018، ولديهما 5 أطفال. واسمها الأصلي هو بشرى رياض واتو، وعادة ما يشير إليها زوجها وأتباعها باسم بشرى بيبي أو بشرى بيغوم، وهي ألقاب تدل على الاحترام باللغة الأوردية.



وظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجها من خان، بطل الكريكيت السابق الذي كان محط أنظار الجمهور لعقود من الزمن.



وتنحدر بشرى وهي في أواخر الأربعينات من عمرها، من عائلة من أصحاب الأراضي في البنجاب. ولا يُعرف سوى القليل عن حياتها المبكرة. وهذا الزواج هو الثاني لها، حيث استمر زواجها الأول نحو 30 عاماً، من خوار فريد مانيكا، ضابط الجمارك من عائلة في البنجاب ذات نفوذ سياسي.



وسبق أن قال عمران خان لصحيفة بريطانية إنه لم ير وجه زوجته بشرى إلا بعد الزواج.