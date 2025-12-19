قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجوم نفذه رجل يحمل سكيناً وسط تايبيه، اليوم (الجمعة)، قبل أن يلقى حتفه أثناء مطاردة الشرطة له بعد سقوطه من أحد المباني.

المهاجم لديه سجل إجرامي ومذكرات توقيف معلقة.(إ ب أ)



وأعلن رئيس الوزراء التايواني تشو جانغ-تاي، أن الرجل أطلق قنابل دخان بمحطة القطار الرئيسية في تايبيه ثم ركض إلى محطة مترو أنفاق قريبة بمنطقة تسوق مزدحمة وهاجم الناس في الطريق.



وقال في تصريح للصحفيين إن المهاجم المشتبه به كان لديه سجل إجرامي ومذكرات توقيف معلقة، وتم تفتيش منزله، مضيفاً: «سنقوم بالتحقيق في خلفيته وعلاقاته لفهم دوافعه وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى مرتبطة بالحادثة»، فيما عرف الرجل باسمه الأخير فقط، وهو تشانغ.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن المهاجم كان يحمل على الأرجح مواد قابلة للاشتعال مثل قنابل البنزين التي احترقت في موقع الحادثة إلى جانب قنابل الدخان، وكان يرتدي ما يبدو أنها درع واقية للجسم وقناعاً.