استدعت الحكومة السويدية، اليوم (الجمعة)، السفير الإيراني في السويد في ضوء معلومات تفيد بأن حكماً بالإعدام صدر في طهران على مواطن سويدي.



وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، خلال مؤتمر صحفي: «نحن نعارض ذلك دائماً، في كل مكان وبغضّ النظر عن الظروف، وهذا أمر معروف جيداً، لذلك استدعت وزارة الخارجية، الأربعاء، السفير الإيراني لإبلاغه احتجاجاتنا على هذا الحكم»، ولفتت إلى أن هذه المعلومات لم تُؤكَّد بعد.



وذكرت الخارجية السويدية، في بيان، أن الوزارة بالتعاون مع سفارة السويد في طهران، على تواصل مع عائلة الشخص المعتقل، وأنه يملك محامياً يتولى الدفاع عنه أمام المحكمة. وأضاف البيان: «احتراماً للسرية.. ولعدم إعاقة عملنا، لن نقدم مزيداً من التفاصيل».



وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت، الثلاثاء، صدور حكم بالإعدام بحق مواطن مزدوج الجنسية السويدية-الإيرانية بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل بعدما تم اعتقاله خلال حرب الـ12 يوماً الأخيرة في يونيو الماضي.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير إن المتهم حصل على الجنسية السويدية عام 2020، مضيفاً أنه دخل إيران قبل شهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، وأقام في فيلا بضاحية مدينة كرج.



وأعلن أن عملية توقيفه جرت في اليوم الرابع من الحرب التي بدأت في 13 يونيو الماضي.



وبعد حرب يونيو الماضي بين إسرائيل وإيران، ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.



وكان بابك شهبازي، الذي اعتقل وحوكم قبل عامين بتهمة التجسس لإسرائيل، أُعدم في 17 سبتمبر الماضي، وأُعدم شخص آخر في 29 سبتمبر بتهمة كونه جاسوساً معتمداً لدى إسرائيل.