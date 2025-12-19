جدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية واحتلال أجزاء من الجنوب.



وقف الأعمال العدائية



ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً استمرار دعم مصر لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية في مختلف المجالات.



وأعرب مدبولي خلال مباحثات مع نظيره اللبناني نواف سلام، في بيروت اليوم (الجمعة)، عن دعم مصر الكامل لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مشيداً بالخطوات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار وصون السلم الأهلي واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتمكينه من بسط سيطرته على جميع الأراضي اللبنانية.



ركيزة أساسية للاستقرار



ونوه رئيس الحكومة المصرية بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ضمن «نهج متدرج ورؤية وطنية شاملة تحفظ وحدة لبنان وتماسكه، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أن الدولة القوية والشرعية الجامعة تشكلان الضمانة الأساسية للاستقرار.



وقال إن مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، مؤكداً استمرار المساعي المصرية لينأى لبنان عن أي تصعيد.



التعاون في ملفات حيوية



من جانبه، قال رئيس وزراء لبنان إنه بحث مع نظيره المصري أولويات التعاون في عدد من الملفات الحيوية، مع التشديد على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه، واصفاً العلاقة بين لبنان ومصر بأنها أكثر من تبادل مصالح، بل تاريخ مشترك يُراد حمله إلى المستقبل.



ونوّه باهتمام مدبولي بلقاء الهيئات الاقتصادية، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين المصري واللبناني،لافتاإلى دور مصر في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة، والافراج عن الأسرى.