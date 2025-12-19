فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 29 سفينة وشركة إدارة سفن، في إطار استهدافها «أسطول الظل» التابع لإيران والذي تقول إنه يصدر النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات «من خلال ممارسات شحن خادعة».



وأفاد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، في بيان بأن الوزارة ستواصل حرمان إيران من عائدات النفط التي تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية و(برامج) التسلح.



ويقصد بـ«أسطول الظل» السفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات، وعادة ما تكون هذه السفن قديمة وملكيتها غامضة وتبحر دون تغطية تأمينية شاملة وهو أمر مطلوب لاستيفاء المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والكثير من الموانئ.



وكانت الولايات المتحدة أصدرت هذا الشهر إجراءات إضافية ضد ناقلة نفط تحمل نفطاً فنزويلياً، كانت تخضع في الأصل لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطاً إيرانياً. واحتجزت واشنطن ناقلة النفط «سكيبر» في 10 ديسمبر قبالة سواحل فنزويلا، وكانت تحمل النفط من فنزويلا، في خطوة زادت من حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس.



وفرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عقوبات على الناقلة عام 2022 لما وصفته بتورطها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تحمل اسم «أديسا».



وتصاعدت التوترات بين أمريكا وإيران بعد 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوماً في يونيو، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.