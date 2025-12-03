شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية تعزيز التعاون الخليجي لتحقيق الأمن والازدهار المشترك بين دول المجلس.



وجدد أمام قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ46، في العاصمة المنامة، اليوم(الأربعاء)، التأكيد على أن «أمن وازدهار دول الخليج كل لا يتجزأ».



ولفت ملك البحرين إلى السعي لمعالجة القضايا الإقليمية بما يخدم الاستقرار في المنطقة، مضيفاً أن دول مجلس التعاون تمكنت من صياغة نموذج تنمية متكامل يواكب تطلعات شعوبها.



وأكد ملك البحرين أهمية استكمال خطة السلام في غزة لضمان الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.



من جانبه، جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، خلال كلمته أمام القمة، التأكيد على أن المواقف الخليجية تجاه القضية الفلسطينية راسخة وثابتة، مشيداً بجهود السعودية بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وأكد أن الأمن الخليجي أمن واحد. وشدد أمين مجلس التعاون على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن كل دول الخليج،



وأعلن الترحيب بالاتفاق الذي وقعته قطر ومصر وتركيا وأمريكا لوقف الحرب في قطاع غزة.