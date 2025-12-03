أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كينغسلي ويلسون، أن البنتاغون يمتلك خطة استجابة جاهزة في حال حدوث أي تطور مفاجئ يتعلق برحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء حديث ويلسون خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء)، حيث ردت على سؤال بشأن استعدادات الولايات المتحدة لأي تغيير محتمل في فنزويلا قائلة: «لدى الوزارة خطة طوارئ لأي حادثة طارئة. نحن جهة تضع خططاً. إذا حدث أي طارئ في العالم، فلدينا خطة استجابة جاهزة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال محادثة هاتفية جرت يوم 21 نوفمبر، بمغادرة بلاده في غضون أسبوع.

ووفقاً للمصادر، استمرت المحادثة أقل من 15 دقيقة، قال خلالها ترمب لمادورو إن «أمامه أسبوعا لمغادرة فنزويلا مع عائلته والذهاب إلى أي مكان يختاره».

وأعرب مادورو خلال المحادثة عن استعداده لمغادرة البلاد مع أفراد أسرته إذا «تم الإعلان عن عفو كامل عنهم، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأمريكية». كما طالب الرئيس الفنزويلي بإنهاء الإجراءات المتعلقة به أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك رفع العقوبات الأمريكية ضد 100 مسؤول فنزويلي.