أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم(السبت)، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها بالكامل. وقال ترمب تعليقًا على هذه الخطوة: إن على مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر أن يعلموا أن المجال الجوي لفنزويلا قد أغلق، على حد قوله.

وقال ترمب في منشور مقتضب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، يرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا والمناطق المحيطة بها مغلقاً بالكامل. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".

من جانبها ،أدانت كوبا إعلان ترمب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا ⁧‫،مشيرة إلى أنه يريد الإطاحة بحكومة فنزويلا الشرعية.

حركة طائرات في بورتوريكو



وبحسب وكالة "رويترز" تم رصد تزايد حركة الطائرات العسكرية الأمريكية في قاعدة روزفلت رودز في بورتوريكو، بعد أيام من تصريح الرئيس دونالد ترمب بأن بلاده ستتخذ "قريبا جدا" إجراءات على الأرض ضد مهربي المخدرات في فنزويلا.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث هاتفياً مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل بينهما في الولايات المتحدة.



وأضافت الصحيفة أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعقد مثل هذا الاجتماع، والذي في حال حدوثه، سيكون أول لقاء على الإطلاق بين الزعيم الفنزويلي الحالي وأي رئيس أمريكي.



لم يعلّق البيت الأبيض على تقرير "نيويورك تايمز" الذي أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو شارك في المحادثة الهاتفية.

قصف قوارب المخدرات



وتأتي أنباء المكالمة الهاتفية في وقت يواصل فيه ترمب استخدام خطاب صارم تجاه فنزويلا.

ووصفت إدارة ترمب مادورو بأنه "زعيم غير شرعي" يقود عصابة لتهريب المخدرات تعرف باسم "كارتل دي لوس سوليس"، وهو ادعاء تنفيه كراكاس.

وتقصف الحكومة الأمريكية منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي ما تقول إنها قوارب تنقل مخدرات قادمة من فنزويلا ودول أخرى في أميركا اللاتينية.



وكرر ترامب الخميس تهديداته السابقة ببدء قصف أهداف برية في فنزويلا. وأكد الرئيس الأميركي خلال محادثة تلفزيونية مع القوات المسلحة: "على الأغلب لاحظتم أن الناس لم يعودوا يرغبون في نقل المخدرات بحراً، وسنبدأ بمنعهم من ذلك براً أيضاً".

تحذير شركات الطيران

ويأتي تصريح ترمب بعد حوالي أسبوع من تحذير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لشركات الطيران من التحليق فوق فنزويلا، إذ أصدرت الإدارة إشعارًا يحثّ شركات الطيران على "توخي الحذر" نظرًا "للوضع الخطير المحتمل" في المنطقة.

وجاء في تحذير إدارة الطيران الفيدرالية: "يُنصح مشغلو الطائرات بتوخي الحذر عند العمل في منطقة معلومات الطيران على جميع الارتفاعات نظرًا لتدهور الوضع الأمني ​​وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".

وأضافت الإدارة: "قد تُشكل التهديدات خطرًا مُحتملًا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومرحلتي الوصول والمغادرة، و المطارات والطائرات على الأرض"، مطالبةً شركات الطيران بإخطار إدارة الطيران الفيدرالية مسبقًا قبل 72 ساعة على الأقل إذا كانت تخطط للتحليق عبر المنطقة.

وعقب تحذير إدارة الطيران الفيدرالية، ألغت بعض شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى فنزويلا.