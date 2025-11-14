عبَّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في منشور على منصة «إكس»، أمس (الخميس)، عن «الشكر للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره»، مثمناً مبادرتها «بالإعلان عن الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية».

وأضاف سلام أن لبنان يُقدِّر عالياً تقدير المملكة لجهود رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن أشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات، مؤكداً أن لبنان يبقى الشقيق المخلص الوفيّ لأشقائه العرب الذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له.