أثار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان موجة ضحك في غرفة الاجتماعات بالبيت الأبيض أثناء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حين عبر عن إعجابه الشديد بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وعرض عليها الانضمام إلى فريقه في بودابست «لعدة أشهر على الأقل».
جاء هذا التعليق المرح بعد أن أبهرت ليفيت الحاضرين برد سريع وحاد على سؤال صحفي، في لحظة عكست التوافق الوثيق بين الزعيمين اليمينيين وسط نقاشات جادة حول الطاقة والعقوبات الروسية.
وبدأ اللقاء الثنائي يوم الجمعة في جو رسمي، إذ رحب ترمب بأوربان واصفاً إياه بـ«القائد العظيم»، قبل أن ينتقل الجميع إلى غداء عمل يضم وزراء ومستشارين أمريكيين ومجريين، إلى جانب مراسلي الصحافة.
وسرعان ما انقلب المشهد إلى مواجهة إعلامية عندما وجه أحد الصحفيين سؤالاً حاداً إلى ترمب حول الجهود الأمريكية لخفض التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إذ رد ترمب بغضب، واصفاً السؤال بأنه «مضلل ومقرف من قبل الأخبار المزيفة»، ثم طلب من ليفيت الدخول فوراً لـ«تصحيح الحقائق».
ودخلت ليفيت، الشابة البالغة من العمر 27 عاماً، في الحوار، وبدأت في رد مفصل وسريع الإيقاع، موضحة أن إدارة ترمب ورثت تضخماً تاريخياً، وأنها اتخذت خطوات جذرية مثل خفض الضرائب والتخفيف التنظيمي لدعم الأسر الأمريكية، ووصفت ليفيت الصحافة بأنها «تتجاهل الإنجازات الحقيقية»، مما أثار تصفيقاً خفيفاً من الحاضرين.
وأثارت ردود ليفيت إعجاب أوربان، والذي انحنى نحو ترمب بابتسامة عريضة، وهمس له قائلاً: «هل يمكنني الحصول عليها لدينا؟»، مشيراً إلى ليفيت، وضحك ترمب وأعلن بصوت عالٍ: «كارولين، رئيس الوزراء يريدك أن تعملي معه في المجر»، قبل أن يضيف مازحاً: «قرار جيد جداً الذي اتخذته للبقاء معنا».
ورد أوربان مباشرة على ليفيت قائلاً: «فكري في الأمر جيداً»، مما أثار موجة من الضحك في الغرفة، وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حصد ملايين المشاهدات في ساعات.
ولاحقاً، نشرت ليفيت على منصة «إكس»: «شكراً لك يا رئيس الوزراء أوربان على لطفك، لكني سأبقى هنا في البيت الأبيض»، مما أضفى جوا من الود على اللقاء، الذي ركز أساساً على طلب المجر إعفاءً من العقوبات الأمريكية على واردات النفط الروسي، مع تلميح ترمب إلى إمكانية الموافقة بسبب الاعتماد الجغرافي لبودابست على خط الأنابيب «دوست للأصدقاء».
The Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, sparked laughter in the White House meeting room during his meeting with U.S. President Donald Trump when he expressed his admiration for White House spokesperson Caroline Levitt and offered her a position on his team in Budapest "for at least a few months."
This humorous comment came after Levitt impressed attendees with a quick and sharp response to a journalist's question, in a moment that reflected the close alignment between the two right-wing leaders amid serious discussions about energy and Russian sanctions.
The bilateral meeting began on Friday in a formal atmosphere, with Trump welcoming Orbán and describing him as a "great leader," before everyone moved on to a working lunch that included American and Hungarian ministers and advisors, along with press reporters.
Quickly, the scene turned into a media confrontation when a journalist directed a sharp question at Trump regarding U.S. efforts to reduce inflation and improve citizens' purchasing power. Trump responded angrily, calling the question "misleading and disgusting from the fake news," then asked Levitt to come in immediately to "correct the facts."
Levitt, the 27-year-old, entered the dialogue and began a detailed and rapid-fire response, explaining that the Trump administration inherited historic inflation and had taken drastic steps such as tax cuts and regulatory relief to support American families. Levitt described the press as "ignoring real achievements," which elicited light applause from the attendees.
Levitt's responses impressed Orbán, who leaned toward Trump with a broad smile and whispered to him, "Can I get her over to us?" referring to Levitt. Trump laughed and announced loudly, "Caroline, the Prime Minister wants you to work with him in Hungary," before adding jokingly, "Very good decision you made to stay with us."
Orbán immediately replied to Levitt, saying, "Think about it carefully," which sparked another wave of laughter in the room, and the video quickly spread on social media, garnering millions of views within hours.
Later, Levitt posted on the platform "X": "Thank you, Prime Minister Orbán, for your kindness, but I will stay here at the White House," adding a friendly atmosphere to the meeting, which primarily focused on Hungary's request for an exemption from U.S. sanctions on Russian oil imports, with Trump hinting at the possibility of approval due to Budapest's geographical reliance on the "Dost for Friends" pipeline.