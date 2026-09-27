دعت الجوازات السعودية، المواطنين ممن جدّدوا جوازات سفرهم إلى فحص الجواز السابق وتفعيل الجديد لدى إحدى إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية. وأشارت إلى أن الفحص والتفعيل لا يتطلبان موعداً مسبقاً.

يشترط لاستكمال الإجراء إحضار الجواز السابق والتحقق من حالة التفعيل عبر منصة «أبشر».

ونبّهت إدارة الجوازات إلى أن جواز السفر الصادر لأول مرة لا يحتاج إلى تفعيل. يُشار إلى أن الجوازات السعودية أتاحت للمواطنين إصدار جواز السفر إلكترونياً بسهولة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة مكاتبها وذلك عبر خطوات سريعة بعد تقديم الطلب واستكمال الإجراءات.

وتبدأ الخطوة بتسجيل الدخول إلى منصة «أبشر» واختيار خدماتي ثم الجوازات واختيار إصدار جواز السفر السعودي، وطلب إصدار جواز وتحديد مدة التجديد، والإقرار بالموافقة على الشروط المطلوبة، وتحديد خيارات الاستلام والموافقة على الإقرارات المطلوبة، وتعبئة بيانات عنوان التوصيل واختيار طريقة التوصيل، والموافقة على الإقرار المطلوب مع مراجعة المعلومات وسداد الرسوم.