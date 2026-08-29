احتفى منسوبو مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بزميلهم حامد باسندوة، بمناسبة تقاعده من العمل، بعد مسيرة وظيفية امتدت لنحو 40 عاماً.



وشهد الحفل حضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة عمر قاضي، ومدير مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة سليم المحمادي، وعدد من زملاء المحتفى به، الذين عبروا عن تقديرهم لمسيرته المهنية وما قدمه من جهود خلال سنوات عمله.



وأشاد قاضي والمحمادي بما قدمه باسندوة طوال فترة عمله، مؤكدين أنه كان نموذجاً في الأداء المهني والأخلاق الرفيعة وحسن التعامل مع الزملاء ومسؤولي الأندية وضيوف وزارة الرياضة.