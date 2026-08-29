واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً خالد بن خميس كساب الحميدي في وفاة ابنه (رحمه الله).


وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.