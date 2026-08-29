واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً خالد بن خميس كساب الحميدي في وفاة ابنه (رحمه الله).
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً خالد بن خميس كساب الحميدي في وفاة ابنه (رحمه الله).
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
The Prince of the Tabuk region, Prince Fahd bin Sultan bin Abdulaziz, expressed his condolences to the former member of the Tabuk region council, Khalid bin Khamis Kassab Al-Humaidi, on the death of his son (may God have mercy on him).
He expressed his sincere condolences and sympathy, asking Almighty God to envelop the deceased in His vast mercy and to grant them patience and solace.