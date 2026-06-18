حققت مدرسة الحسن بن سفيان بمحافظة جدة إنجازًا رياضيًا مميزًا بتتويجها بالمركز الأول في دوري المناطق والمحافظات على مستوى تعليم جدة للعام الدراسي 2025-2026م لفئة تحت 9 سنوات (U9)، بعد مشوار حافل بالعطاء والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة.

وجاء هذا الإنجاز تحت قيادة معلم التربية البدنية عبدالله الغامدي، الذي تولى إعداد الفريق وتأهيله، وبمتابعة وإشراف مباشر من مدير المدرسة فيصل القرني، الذي عبّر عن فخره واعتزازه بهذا التتويج، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الاهتمام المستمر بالأنشطة الرياضية وتعزيز قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي بين الطلاب.

وأشار القرني إلى أن تحقيق هذا اللقب يُعد ثمرةً للدعم المتواصل للبرامج الرياضية المدرسية، مقدمًا التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم وللكادر التعليمي على هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل المدرسة الحافل بالتميز والنجاحات.

وقد تحقق هذا الإنجاز بسواعد أبطال الفريق من طلاب الصف الثالث الابتدائي، وهم «إياد معشي، وعلي عمار، ونواف معتوق، وخالد الزهراني، ونايف الغامدي، وسالم الحارثي، وإياد ياسين، وسيف الغامدي، وحبيب فضل، وأمير الغامدي، وحمدان مؤمن، وحسن شراحيلي».

وفي ختام البطولة، تسلم الفريق كأس البطولة من مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذا المنجز الرياضي المشرف، الذي يؤكد مكانة مدرسة الحسن بن سفيان وريادتها في المجالين الرياضي والتربوي.