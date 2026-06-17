انتقل الى رحمة الله التربوي غرم الله بن قليل الغامدي؛ إثر متاعب صحيّة؛ وصلي عليه في المسجد الحرام فجر اليوم، ودفن جثمانه في مقابر المعلاة.

والفقيد أحد الشخصيات الثقافية و التربوية في تعليم جدة، عمل مُشرفاً للغة الإنجليزية، طيلة 35 عاماً، وله إسهامات ثقافية وكتابية في الصحف، وحقق تفاعلاً خلّاقاً في مواقع التواصل بأدبياته ومعلوماته وذكرياته؛ما عزّز علاقاته الإنسانية في أوساط النخب بمختلف شرائحهم.

والراحل والد حاتم غرم الله السفير السعودي في الأرجنتين، وطلال، وهيثم، وخالد، وفارس. ويتقبل أبناؤه و إخوته مشعل، وسعد، وعبدالله، وابن أخيه خالد بن حمدان قليّل، وأولاد إخوته وأسرته التعازي في منزل العائلة في مدينة جدة.