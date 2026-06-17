أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب قراراً بتسمية عبدالفتاح عسيري مساعداً لمدير مكتب رئيس ديوان المظالم، ضمن حزمة من القرارات التنظيمية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز كفاءة العمل الإداري ودعم مسارات التطوير المؤسسي.



ويعد عسيري من الكفاءات الإدارية المتميزة في ديوان المظالم، إذ يمتلك خبرة مهنية متراكمة في عدد من المناصب والمهمات القيادية، إلى جانب إسهاماته في قيادة فرق العمل التنظيمية والإشرافية، ومشاركته في تنظيم وإدارة عدد من المؤتمرات والملتقيات والمعارض القضائية.