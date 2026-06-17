احتفى منسوبو مجمع الأساملة التعليمي بمحافظة أبو عريش بالمعلم علي محمد علي مسملي، بمناسبة إحالته إلى التقاعد، بعد مسيرة حافلة امتدت أربعة عقود في الميدان التعليمي، أسهم خلالها في تعليم وتربية أجيال متعاقبة من الطلاب.



وشهد حفل التكريم حضور مدير مجمع الأساملة التعليمي إبراهيم محمد مسملي، وشيخ قبيلة الأساملة الشيخ عيسى محمد أحمد مسملي، إلى جانب عدد من المعلمين وزملاء المحتفى به.



وألقى مدير المجمع كلمة أشاد فيها بما قدمه المسملي من جهود مخلصة وعطاءات متميزة في خدمة التعليم، معرباً عن شكره وتقديره لما تركه من أثر إيجابي في مسيرته المهنية.



وتخلل الحفل عرض للسيرة الذاتية للمحتفى به وعدد من الكلمات التي استعرضت محطات من مسيرته التعليمية وإنجازاته، قبل أن يُختتم بتكريمه بالدروع التذكارية والهدايا، وسط مشاعر الوفاء والتقدير من زملائه ومحبيه.



كما استمتع الحضور بفقرات من الفنون الشعبية التي أُقيمت بهذه المناسبة، احتفاءً بمسيرة تربوية امتدت 40 عاماً من العطاء والتميز.