في خطوة مفاجئة، توقفت الاستعدادات الخاصة بمسلسل «انفصال»، الذي كان من المقرر أن تخوض بطولته الفنانة المصرية إيمان العاصي، بعدما اتخذت الجهة المنتجة قرارًا بتأجيل المشروع وعدم طرحه ضمن الأعمال المنتظر عرضها خلال الفترة القادمة.

سبب تأجيل المسلسل

ويعود القرار إلى حاجة المسلسل، الذي تكتبه الكاتبة نجلاء الحديني، إلى مزيد من الوقت لاستكمال مراحل التطوير والكتابة، إلى جانب صعوبة الانتهاء من التحضيرات والتصوير في الإطار الزمني المتاح، بما يضمن خروج العمل بالشكل المطلوب.

دارسة مشاريع جديدة

وفي المقابل، تواصل إيمان العاصي الاطلاع على عدد من المشاريع الدرامية الجديدة المعروضة عليها، تمهيدًا للاستقرار على عمل آخر تخوض به تجربتها الفنية خلال الفترة القادمة.

آخر أعمالها

وفي سياق مختلف، حققت إيمان العاصي في مسلسل «قسمة العدل»، نجاحاً جماهيرياً في آخر عمل درامي لها، حيث جمع العمل كلا من رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.