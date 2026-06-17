يتواجد المطرب السعودي راشد الماجد في الكويت، ذلك لإحياء ليلتين استثنائيتين، الأولى بتاريخ 18 يونيو 2026، وليلة إضافية نظراً للإقبال الكبير على جولة حفلاته المرتقبة.

لحظة الوصول

ونشرت روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى مطار الكويت، حيث كان في استقباله عدد من منظمي الحفلات والجماهير الذين حرصوا على الترحيب به والتقاط الصور التذكارية معه.

ثلاث حفلات

ومن المقرر أن يحيي راشد الماجد ثلاث حفلات على مسرح الأرينا كويت، وذلك أيام 18 و20 و22 يونيو 2026، بعدما تقرر إضافة ليلة جديدة استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على التذاكر ورغبة الجمهور في حضور حفلاته.

جولات فنية

وعلى صعيد حفلاته الأخيرة، قدم راشد الماجد خلال الفترة الماضية سلسلة حفلات جماهيرية في عدد من الدول العربية، من أبرزها ليلتان غنائيتان في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مسرح الاتحاد أرينا تحت عنوان «راشد في أبوظبي»، إلى جانب حفل في مدينة جدة.

كما واصل حضوره الفني في مملكة البحرين من خلال ليلتين على مسرح بيون الدانة ضمن سلسلة «راشد في البحرين»، إضافة إلى مشاركته في موسم الرياض بثلاث حفلات حملت اسم «وعاد راشد»، والتي لاقت إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أعماله الغنائية

ومن جانبه، طرح راشد الماجد سابقاً مجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت تفاعلًا بين جمهوره، من بينها «خواطر»، «تستاهل العنوة»، «سباع وأسود»، و«بزعمه»، وتنوعت الكلمات والألحان بين عدد من الأسماء البارزة في الساحة الفنية.