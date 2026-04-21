احتفت مدرسة الهجرة المتوسطة بالعاصمة المقدسة بتكريم 9 من منسوبيها بمناسبة إحالتهم على التقاعد للعام الدراسي الحالي 1447هـ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين التربية والتعليم.



وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، إضافة إلى عروض مرئية استعرضت سيرة المكرمين ومسيرتهم التعليمية.



وفي ختام الحفل، جرى تكريم المحتفى بهم وتقديم الدروع والهدايا التذكارية لهم، وهم؛ صلاح الجزائري، أحمد الحربي، عصام المنيعي، عبدالرزاق الزايدي، ناصر البقمي، عبدالعزيز الزهراني، عبدالعزيز الحارثي، عبدالله الحربي، محمد الغامدي.