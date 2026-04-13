استقبل أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس (الأحد)، الرئيس التنفيذي لتجمع الحدود الشمالية الصحي مروان بن عبدالرحمن اليحيى، يرافقه الموظف في مستشفى طريف العام فهد بن سويريح العنزي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.



وهنأ الأمير فيصل بن خالد، العنزي، بهذا الإنجاز، مشيداً بما حققه من تميز يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على الابتكار والإبداع، مؤكداً أهمية دعم المبتكرين وتحفيز الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ورفع مستوى التنافسية.



وأشار إلى أن مثل هذه الإنجازات تسهم في إبراز الكفاءات الوطنية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية، وتدعم مسيرة التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.