أصدر رئيس الجامعة العربية المفتوحة قراراً يقضي بتكليف البروفيسور عبدالله بن سعد المليص الغامدي مديراً لفرع الجامعة بالمدينة المنورة، إلى جانب عمله أستاذاً بكلية دراسات الحاسب الآلي.



ويأتي هذا القرار ليعزز من القيادة الأكاديمية للجامعة بفرع المدينة، حيث يمتلك البروفيسور المليص مسيرة علمية حافلة بدأت منذ حصوله على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون من أوائل الكفاءات الوطنية التي تخصصت في مجالات تقنية نادرة، مسخراً خبرته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في تطوير التعليم العالي وبناء المناهج في عدد من الجامعات السعودية.



وينتمي البروفيسور عبدالله إلى مدرسة تربوية عريقة، فهو نجل الشيخ سعد بن عبدالله المليص وعُرف بتأثره بالنهج الإداري والتربوي لعمّه نائب وزير التعليم الأسبق الدكتور سعيد المليص، مما أسهم في تشكيل شخصيته القيادية التي تجمع بين الحكمة الإدارية والعمق الأكاديمي.



وبموجب هذا التكليف، سيتولى المليص مهمات إدارة فرع الجامعة في طيبة الطيبة، بالإضافة إلى دوره العلمي في كلية دراسات الحاسب الآلي، مساهماً في دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر الطلابية وفق أحدث المعايير التقنية، ومستنداً إلى سيرة عملية وإنسانية ناصعة جعلت منه نموذجاً يحتذى به في الميدان التعليمي.