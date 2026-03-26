​أصدر رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور محمد بن يحيى مرضي، قرارًا يقضي بتكليف الزميل محمد سميح مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة.



​وأكد أ.د. محمد مرضي أن الجامعة ترتكز على مقومات تنافسية فريدة، يتقدمها نظام التعليم المدمج، والتخصصات الأكاديمية النوعية، إلى جانب منظومتها الابتكارية والبحثية الرائدة ودورها الفاعل في المسؤولية المجتمعية.



​من جهته، أعرب سميح عن اعتزازه بثقة رئيس الجامعة، مؤكدًا عزمه على تسخير خبراته العلمية والمهنية في القطاع الإعلامي للارتقاء ببيئة العمل، وتعزيز السمعة المؤسسية للجامعة بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.