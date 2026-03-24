احتفلت أسرة آل مسعد في محافظة ظهران الجنوب بتقاعد المعلم سعد بن سعيد آل مسعد الوادعي الذي عمل في مهنة التعليم لمدة 30 عاماً معلماً للتربية البدنية ما بين المنطقة الشرقية ومنطقة نجران، وهذه لمسة وفاء وعرفان بجهوده المخلصة.

شمل التكريم إقامة حفل وداعي قُدمت فيه هدايا تذكارية، وكلمات ثناء ألقاها شقيقه الدكتور عبدالله بن سعيد الوادعي، كما تهدف هذه اللفتة إلى الاحتفاء بمسيرته التربوية، بحضور إخوته وأبناء عمه، منهم: مساعد مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد بن سعد آل مسعد الوادعي، والمعلم سالم محمد أبومسمار نسيبه، وأحد معلميه في المرحلة الابتدائية، والمعلم حمد سعيد آل عريعر، والمهندس سعيد بن سعد آل مسعد الوادعي مدير المياه في منطقة عسير، والعميد طيار عبدالله بن هادي العرام، والعقيد سعيد بن هادي العرام، والدكتور حاتم عبدالله آل مسعد، وكان ذلك في منزل الدكتور عبدالله الوادعي في محافظة ظهران الجنوب.