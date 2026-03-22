انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير عام الزراعة والمياه في منطقتي الباحة وجازان سابقاً، ساعد بن صعبان بن حسن الغامدي، وسيُصلى عليه غداً (الإثنين)، في جامع الأمير محمد بن سعود ببلجرشي.



والفقيد من مواليد قرية رحبان في جبل شدا الأسفل عام 1363هـ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأول بحفظ القرآن الكريم في المدرسة القرعاوية بقرية الأشراف في جبل شدا الأسفل، ثم واصل دراسته الابتدائية في مدرسة المحمدية بالرياض، والمتوسطة في مدرسة تحفيظ القرآن بالرياض، قبل أن يكمل المرحلة الثانوية في المعهد العلمي بمدينة الرياض.



وتخرج الراحل من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1389هـ، وبدأ مسيرته الوظيفية مبكراً بالالتحاق بديوان الخدمة المدنية، حيث تدرج في عدد من المناصب، منها مدير شؤون الموظفين، ثم نائب مدير عام التوظيف، قبل أن ينتقل إلى وزارة الزراعة والمياه.



وشغل الفقيد منصب مدير عام الزراعة والمياه في منطقة الباحة لمدة ثمانية أعوام، ثم رُقي مديراً عاماً للزراعة والمياه في منطقة جازان، كما عمل مديراً عاماً لخدمات المياه في الوزارة، قبل أن يعود إلى منطقة الباحة مديراً للزراعة والمياه في محافظة بلجرشي حتى تقاعده عام 1423هـ.



وعُرف الراحل في الأوساط الإدارية والاجتماعية بحسن الخلق، ولين الجانب، وسخاء اليد، وعفة اللسان، إلى جانب وفائه لزملائه وأصدقائه.



وخلّف 4 أبناء: أحمد، ومحمد، وعبدالله، وأمجد، إضافة إلى 4 بنات.



رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.