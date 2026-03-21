احتفل أهالي قرية أم العكاش في محافظة الحرث بمنطقة جازان، بعيد الفطر المبارك، بحضور شيخ شمل المسارحة الشيخ حسين فقيهي وعدد من أبناء الفقهاء من داخل المنطقة وخارجها. وقد تبادل الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور عبدالرحمن فقيهي إن المناسبة حضرها عدد من الأقارب والأصدقاء من كافة مناطق المملكة، إضافة إلى كبار السن وشباب القرية. فيما تبادل الحضور ذكريات العيد وأيام الطفولة.

فيما قال الدكتور موسى فقيهي إن مثل هذه المناسبات بين أفراد الأسرة تزرع في النفوس مشاعر السعادة والفرحة والبهجة والترابط، خصوصاً أننا في أيام العيد السعيد التي تجمع الأقارب والأصدقاء.