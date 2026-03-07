في مشهدٍ يفيض بروحانية شهر رمضان وقيم التكافل الاجتماعي، التقى أهالي حارة الأمجاد بالمباركة بمنطقة جازان على مائدة إفطار جماعية، جسدت أسمى معاني الجوار والوحدة وصلة الرحم.

المبادرة التي انطلقت بجهود شبابية وتطوعية من الأهالي، حيث جلب كل منهم وجبة إفطار وتمت دعوة كل من في الحارة من الأهالي والعمال، لم تكن مجرد وجبة طعام، بل كانت «عملاً خيرياً» شارك فيها الجميع؛ حيث حمل كل شخص طبقه ليشارك به عابر سبيل أو زائراً، محولين ساحة القرية إلى ملتقى جامع للمحبة يعكس بجلاء قيم التآخي والروابط الإيمانية في الشهر الفضيل.