أكد رئيس بلدية مركز مربة الفرعية التابع لمنطقة عسير محمد علي، خلال حديثه لـ«عكاظ» استمرار السوق الشعبي 3 أشهر، الذي دشّنه رئيس المركز سالم القحطاني بحضور عدد من المسؤولين، ويهدف إلى دعم الأسر المنتجة، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال توفير منصة لعرض المنتجات المحلية، والحرف اليدوية، بما يسهم في تمكين الأسر، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج. وتضمن السوق عدداً من الأركان المتنوعة التي من أبرزها أركان الأسر المنتجة، وركن الفحص الطبي الذي يقدمه مركز صحي مربة لخدمة الزوار، إضافة إلى عرض الحرف اليدوية، وتقديم لوحات من التراث الثقافي والفلكلور الشعبي في أجواء رمضانية تعكس أصالة الموروث الاجتماعي في المنطقة.

مطالب باستمرار دون توقف

طالب نائب جماعة آل بواح ربيعة يحيى محمد عبدالله، وعدد من أهالي مركز مربة، باستمرار السوق الشعبي دون توقف، الذي يقع في موقع إستراتيجي بجوار مبنى البلدية، وذلك لخدمة أهالي المركز، والذي يتميز في أركانه بعرض العديد من المنتجات المحلية، والحرف اليدوية، وأنواع العسل.