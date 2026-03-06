تواصل فتيات الكشافة مشاركتهن في معسكر الخدمة العامة الرمضاني في المسجد الحرام، للمساهمة في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، ضمن أعمال تطوعية تهدف إلى دعم الجهات المعنية وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

وتتولى المشاركات عدداً من المهمات الميدانية، من بينها إرشاد المعتمرين والمصلين، والمساندة التنظيمية في المنطقة المركزية، إضافة إلى دعم جهود الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن وتنظيم حركة الزوار وتيسير تنقلهم.

وتجسد هذه المشاركة دور الفتاة السعودية في العمل التطوعي والإنساني، وإسهامها في تقديم الخدمات الميدانية للمعتمرين، بما يعكس حضورها الفاعل في ميادين العمل المجتمعي وخدمة ضيوف الرحمن.