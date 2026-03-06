نُظِّمت أمس (الخميس)، مائدة إفطار رمضانية في أحد الأندية المخصصة للبنين والبنات في جدة، بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، إلى جانب مجموعة من الكفلاء والشركاء الداعمين والإعلاميين، وذلك في إطار تعزيز الروابط المجتمعية وتقوية أواصر التواصل بين الأبناء وكفلائهم.



وشهدت المائدة مشاركة أكثر من 260 ابناً وابنة من مختلف المراحل التعليمية، في أجواء رمضانية سادتها روح الألفة والتآلف، إذ التقى الأبناء بكفلائهم في لقاء يجسد قيم التكافل الاجتماعي، ويتيح للكفلاء الاطلاع على البرامج والمبادرات التي تُعنى برعاية الأيتام وتمكينهم علمياً واجتماعياً.



كما أسهم في تنظيم المناسبة عدد من الشركاء والداعمين، فيما حضر الفعالية 24 كافلاً وكافلة من الداعمين والمؤثرين، و16 شريكاً إستراتيجياً، إضافة إلى حضور 40 إعلامياً، في مشهد يعكس تكامل الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم التكافل والتراحم، بما يسهم في دعم الأيتام وتمكينهم، وإبراز الأثر الإنساني للمبادرات الاجتماعية في الشهر الفضيل.