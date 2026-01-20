احتفل اللواء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان بزفاف نجله المحامي نواف إلى ابنة يوسف بن صالح الهويري (رحمه الله)، في إحدى قاعات الاحتفالات بمكة المكرمة، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين الفرحة، سائلين الله لهما التوفيق وحياة زوجية سعيدة.
Major General Abdul Mohsen bin Abdulaziz Al-Maiman celebrated the wedding of his son, lawyer Nawaf, to the daughter of Yusuf bin Saleh Al-Huwairi (may he rest in peace), in one of the celebration halls in Mecca, amidst the presence of family and friends who shared in the joy of the newlyweds, asking God to grant them success and a happy married life.