احتفل اللواء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان بزفاف نجله المحامي نواف إلى ابنة يوسف بن صالح الهويري (رحمه الله)، في إحدى قاعات الاحتفالات بمكة المكرمة، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين الفرحة، سائلين الله لهما التوفيق وحياة زوجية سعيدة.