احتفل الإعلامي نايف الشهراني بزواجه من ابنة علي بن محمد القحطاني، في إحدى قاعات الإحتفالات بأبها، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء في الوسط الإعلامي الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
The media figure Naif Al-Shahrani celebrated his marriage to the daughter of Ali bin Mohammed Al-Qahtani, in one of the celebration halls in Abha, amidst the presence of a number of family members, friends, and colleagues from the media community who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.