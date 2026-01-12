احتفل يحيى بن حسن آل صوهد الغامدي وأشقاؤه بزفاف نجله المهندس زيد إلى ابنة عبدالله عيد صبح، بحضور الأهل والأصدقاء.



وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.