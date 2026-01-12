احتفل يحيى بن حسن آل صوهد الغامدي وأشقاؤه بزفاف نجله المهندس زيد إلى ابنة عبدالله عيد صبح، بحضور الأهل والأصدقاء.
وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
Yahya bin Hassan Al-Suhud Al-Ghamdi and his brothers celebrated the wedding of his son, engineer Zaid, to the daughter of Abdullah Eid Subh, in the presence of family and friends.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness.