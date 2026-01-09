صدر قرار بتعيين الدكتور ريان بن عبدالعزيز الصعب وكيلاً لأمين منطقة تبوك للخصخصة والاستدامة المالية.
وعبَّر الصعب عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.
A decision has been made to appoint Dr. Ryan bin Abdulaziz Al-Saab as the Deputy Secretary of the Tabuk Region for Privatization and Financial Sustainability.
Al-Saab expressed his pride in the appointment, which he regarded as a motivation to serve the religion and the nation.