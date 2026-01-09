صدر قرار بتعيين الدكتور ريان بن عبدالعزيز الصعب وكيلاً لأمين منطقة تبوك للخصخصة والاستدامة المالية.


وعبَّر الصعب عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.