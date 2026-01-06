استقبل محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، أمس (الإثنين)، في مقر المحافظة، الطلبة الفائزين من جامعة حفر الباطن في عددٍ من المحافل المحلية والدولية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور خالد بن باني الحربي، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي.



وأشاد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بما توليه القيادة من دعمٍ متواصل للابتكار وتنمية المعرفة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من تحقيق إنجازات مشرفة، ومنافسة عالية في المحافل والمسابقات الدولية.



من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن هذه الإنجازات تجسد مستوى التميز الذي يحققه الطلبة في مختلف المحافل، وتعكس حرص الجامعة على دعم الموهوبين وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.