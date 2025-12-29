صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد أحمد علي عسيري، من منسوبي شرطة جدة، إلى رتبة «مقدم».



وعبَّر المقدم أحمد عسيري عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.