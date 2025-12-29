صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد أحمد علي عسيري، من منسوبي شرطة جدة، إلى رتبة «مقدم».
وعبَّر المقدم أحمد عسيري عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
The royal decree was issued promoting Captain Ahmed Ali Asiri, a member of the Jeddah Police, to the rank of "Major".
Major Ahmed Asiri expressed his pride in the promotion, which he considered a motivation to exert more effort and diligence in serving the religion, then the king, and the homeland.