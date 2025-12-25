واسى نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، أسرة الخريصي في فقيدها وكيل إمارة منطقة تبوك الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي سابقاً (رحمه الله). جاء ذلك خلال زيارة لمنزل الأسرة أمس (الأربعاء) بمدينة تبوك. وأعرب الأمير خالد بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.



من جهته أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، باسمه ونيابة عن الأسرة، عن شكرهم وامتنانهم لنائب أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء.