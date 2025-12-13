احتفل أحمد البلوشي بزواج ابنه الدكتور حسين من ابنة عبدالحميد خادم حسن خياط (يرحمه الله) وسط حضور الأهل والأصدقاء، الذين قدموا للعروسين التهاني والدعوات بحياة سعيدة.
Ahmed Al-Balushi celebrated the marriage of his son Dr. Hussein to the daughter of Abdulhamid Khadim Hassan Khayyat (may he rest in peace) in the presence of family and friends, who offered their congratulations and wishes for a happy life to the newlyweds.