احتفل حمد عبدالعزيز الجهني بعقد قران كريمته على الشاب عمر عبدالمنعم فلاتة أمس (الخميس) في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
Hamid Abdulaziz Al-Juhani celebrated the marriage contract of his daughter to the young man Omar Abdul-Munim Falatah yesterday (Thursday) in one of the celebration halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.