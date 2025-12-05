احتفل حمد عبدالعزيز الجهني بعقد قران كريمته على الشاب عمر عبدالمنعم فلاتة أمس (الخميس) في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.